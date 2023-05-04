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Дома в Ujhartyan, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 2 ванных в Ujhartyan, Венгрия
Дом 2 ванных
Ujhartyan, Венгрия
2 ванных комнат 111 м² Количество этажей 1
€ 111,077
На участке 550 кв.м. 111 кв.м, включая гараж, и беседку 17 кв.м -. В его состав 4 жилая комн…
Дом 2 ванных в Ujhartyan, Венгрия
Дом 2 ванных
Ujhartyan, Венгрия
2 ванных комнат 148 м² Количество этажей 1
€ 144,467
На участке 672 кв.м. 148 кв.м, включая гараж, и беседку 17 кв.м -. В его состав 4 жилая комн…
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