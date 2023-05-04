Дом 2 ванных Ujhartyan, Венгрия 2 ванных комнат 111 м² Количество этажей 1

€ 111,077

На участке 550 кв.м. 111 кв.м, включая гараж, и беседку 17 кв.м -. В его состав 4 жилая комн…