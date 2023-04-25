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Дома в Уйфехерто, Венгрия

3 объекта найдено
Дом 1 комната в Уйфехерто, Венгрия
Дом 1 комната
Уйфехерто, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 58,235
Дом 7 комнат в Уйфехерто, Венгрия
Дом 7 комнат
Уйфехерто, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м²
€ 247,035
Дом 4 комнаты в Уйфехерто, Венгрия
Дом 4 комнаты
Уйфехерто, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 122 м²
€ 66,479
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