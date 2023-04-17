Купить дом в Тура, Венгрия

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16 объектов найдено
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Дом 5 комнат
Тура, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 168,330
Дом 4 комнаты
Тура, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
€ 172,969
Дом 4 комнаты
Тура, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
146 м²
€ 140,496
Дом 3 комнаты
Тура, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 79,499
Дом 4 комнаты
Тура, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 132,278
Дом 4 комнаты
Тура, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 145,533
Дом 4 комнаты
Тура, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 52,752
Дом 5 комнат
Тура, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 156,136
Дом 4 комнаты
Тура, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 71,308
Дом 1 ванная
Тура, Венгрия
1 ванных комнат
95 м²
Количество этажей 2
€ 76,749
Туран рядом с замком отремонтированный семейный дом на продажу. Недвижимость была полностью …
Дом 1 ванная
Тура, Венгрия
1 ванных комнат
102 м²
Количество этажей 1
€ 89,010
Туран в 40 км от Будапешта, недалеко от центра, продается 102 кв.м, гостиная плюс 3 комнаты …
Дом 1 ванная
Тура, Венгрия
1 ванных комнат
102 м²
Количество этажей 1
€ 89,010
От Turán Budapest 40Km-re, центр почти продавец 102 нм-es, дневной плюс полуоткрытый дом с 4…
Дом 1 ванная
Тура, Венгрия
1 ванных комнат
102 м²
Количество этажей 1
€ 90,571
Туран в 40 км от Будапешта, недалеко от центра, продается 102 кв.м, гостиная плюс 3 комнаты …
Дом 1 ванная
Тура, Венгрия
1 ванных комнат
102 м²
Количество этажей 1
€ 90,571
Из 40Km-re Туран Будапешт, центр почти коммивояжер 102 nm-es, дневное время плюс полутепленн…
Дом
Тура, Венгрия
102 м²
Количество этажей 1
€ 90,571
От Turán Budapest 40Km-re, центр почти продавец 102 нм-es, дневной плюс полуоткрытый дом с 4…
Дом 2 ванных
Тура, Венгрия
2 ванных комнат
260 м²
Количество этажей 2
€ 112,363
Коммивояжёр недалеко от Турая Касте, тихая пристройка на улице, строился со смещением уровня…
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