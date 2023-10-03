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Жильё с видом на море в Задунайский край, Венгрия

Надьканижа
177
Сомбатхей
150
Szekszardi jaras
108
Balatonalmadi jaras
106
Татабанья
102
Балатонфюред
99
Veszpremi jaras
96
Эстергом
94
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Rabapaty, Венгрия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Rabapaty, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 6/20
Проект предлагает выдающиеся, светлые апартаменты в стильном высотном здании, расположенном …
€44,275

Типы недвижимости в Задунайский край

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дома

Параметры недвижимости в Задунайский край, Венгрия

с видом на горы
недорогая
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