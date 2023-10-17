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Особняки в Задунайский край, Венгрия

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1 объект найдено
Особняк 4 спальни в Cserszegtomaj, Венгрия
Особняк 4 спальни
Cserszegtomaj, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
В Черсегтомае мы предлагаем на продажу 4-комнатный семейный дом площадью 221 м2, построенный…
€309,000

Параметры недвижимости в Задунайский край, Венгрия

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