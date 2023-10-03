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Квартиры с видом на море в Задунайский край, Венгрия

Гардонь
99
Надьканижа
99
Soproni jaras
78
Szombathelyi jaras
72
Сомбатхей
70
Залаэгерсег
66
Zalaszentgroti jaras
65
Fonyodi jaras
62
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Rabapaty, Венгрия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Rabapaty, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 6/20
Проект предлагает выдающиеся, светлые апартаменты в стильном высотном здании, расположенном …
€44,275

Типы недвижимости в Задунайский край

однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Задунайский край, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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