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Венгрия
Задунайский край
медье Тольна
Tolnai jaras
Дома
Купить дом в Tolnai jaras, Венгрия
Тольна
14
Дом
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19 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Bogyiszlo, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 74,224
Дом 3 комнаты
Тольна, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 68,657
Дом 4 комнаты
Bogyiszlo, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
€ 39,233
Дом 5 комнат
Тольна, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
134 м²
€ 63,356
Дом 3 комнаты
Тольна, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 103,119
Дом 3 комнаты
Тольна, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
106 м²
€ 30,220
Дом 6 комнат
Тольна, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
113 м²
€ 105,770
Дом 2 комнаты
Тольна, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 55,403
Дом 4 комнаты
Тольна, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
83 м²
€ 39,498
Дом 2 комнаты
Тольна, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
260 м²
€ 102,058
Дом 3 комнаты
Тольна, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 32,341
Дом 3 комнаты
Тольна, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 42,149
Дом 3 комнаты
Тольна, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 91,190
Дом 2 комнаты
Bogyiszlo, Венгрия
2 Количество комнат
32 м²
€ 23,593
Дом 2 комнаты
Bogyiszlo, Венгрия
2 Количество комнат
26 м²
€ 23,593
Дом 3 комнаты
Фадд, Венгрия
3 Количество комнат
74 м²
€ 5,832
Дом 2 комнаты
Тольна, Венгрия
2 Количество комнат
46 м²
€ 17,761
Дом 2 ванных
Тольна, Венгрия
2 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 2
€ 99,817
Я предлагаю подходящий, семейный дом, используемый как недвижимость в настоящее время, 1000 …
Дом 3 ванных
Тольна, Венгрия
3 ванных комнат
210 м²
Количество этажей 1
€ 110,686
Если вы ищете инвестиции или просто хотите большой, просторный дом для своей семьи, или хоти…
Параметры недвижимости в Tolnai jaras, Венгрия
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