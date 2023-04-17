Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Тольна
  5. Дома

Купить дом в медье Тольна, Венгрия

Szekszardi jaras
57
Paksi jaras
40
Сексард
35
Tolnai jaras
19
Пакш
19
Tamasi jaras
17
Тольна
14
Bonyhadi jaras
8
Показать больше
146 объектов найдено
Дом 8 комнатв Кёлешд, Венгрия
Дом 8 комнат
Кёлешд, Венгрия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м²
€ 132,278
Дом 2 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 37 м²
€ 23,593
Дом 6 комнатв Батасек, Венгрия
Дом 6 комнат
Батасек, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 195 м²
€ 155,076
Дом 4 комнатыв Bogyiszlo, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bogyiszlo, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 74,224
Дом 2 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 60,440
Дом 3 комнатыв Тольна, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тольна, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 68,657
Дом 4 комнатыв Bogyiszlo, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bogyiszlo, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м²
€ 39,233
Дом 4 комнатыв Пакш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 145,533
Дом 3 комнатыв Какашд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Какашд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 60,970
Дом 3 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 66,272
Дом 4 комнатыв Боньхад, Венгрия
Дом 4 комнаты
Боньхад, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 144 м²
€ 100,706
Дом 2 комнатыв Пакш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пакш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 100,733
Дом 3 комнатыв Тенгелиц, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тенгелиц, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 39,736
Дом 3 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 51 м²
€ 68,923
Дом 3 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м²
€ 87,479
Дом 3 комнатыв Кёлешд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кёлешд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 58,319
Дом 4 комнатыв Kalazno, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kalazno, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 98,082
Дом 5 комнатв Тольна, Венгрия
Дом 5 комнат
Тольна, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 134 м²
€ 63,356
Дом 4 комнатыв Kalazno, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kalazno, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 125 м²
€ 100,733
Дом 4 комнатыв Дечь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дечь, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 152 м²
€ 92,780
Дом 3 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 84,032
Дом 4 комнатыв Боньхад, Венгрия
Дом 4 комнаты
Боньхад, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 72,872
Дом 2 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 46 м²
€ 19,881
Дом 4 комнатыв Батасек, Венгрия
Дом 4 комнаты
Батасек, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 39,763
Дом 3 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 209,418
Дом 3 комнатыв Тольна, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тольна, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 103,119
Дом 3 комнатыв Тольна, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тольна, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м²
€ 30,220
Дом 4 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 90,129
Дом 6 комнатв Тольна, Венгрия
Дом 6 комнат
Тольна, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 113 м²
€ 105,770
Дом 5 комнатв Боньхад, Венгрия
Дом 5 комнат
Боньхад, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 170 м²
€ 331,093

Параметры недвижимости в медье Тольна, Венгрия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти