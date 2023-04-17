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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Тольна
Квартиры
Купить квартиру в медье Тольна, Венгрия
Szekszardi jaras
36
Сексард
36
Tolnai jaras
6
Тольна
6
Paksi jaras
5
Пакш
3
Bonyhadi jaras
2
Tamasi jaras
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Боньхад
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51 объект найдено
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Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 89,864
Квартира 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
118 м²
€ 159,052
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 61,765
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 92,515
Квартира 5 комнат
Kalazno, Венгрия
5 Количество комнат
5 ванных комнат
138 м²
€ 262,436
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 63,356
Квартира 1 комната
Дунафёльдвар, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 28,894
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 71,308
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 62,295
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 70,248
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 91,190
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 53,547
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 63,356
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 104,709
Квартира 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 104,444
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 54,343
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 55,668
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 52,752
Квартира 2 комнаты
Боньхад, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 27,834
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
83 м²
€ 129,892
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 81,912
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 62,295
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 95,166
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 92,780
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 68,127
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 55,668
Квартира 4 комнаты
Дунафёльдвар, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
126 м²
€ 119,289
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 52,991
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 58,319
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 79,261
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