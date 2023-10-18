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Коттеджи в Tokaji jaras, Венгрия

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2 объекта найдено
Коттедж 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Токай, Венгрия
Коттедж 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Токай, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 296 м²
Количество этажей 2
Прячется близко к водному участку, в среде деревьев предков он в девяносто раз - для охотнич…
€278,188
Коттедж 4 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Токай, Венгрия
Коттедж 4 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Токай, Венгрия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Одна из крупнейших, частных, культовых таверн Tokaj продается с собственной системой погреба…
€549,286

Параметры недвижимости в Tokaji jaras, Венгрия

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