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Жильё в Tokaji jaras, Венгрия

Токай
6
8 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Токай, Венгрия
Дом 2 комнаты
Токай, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€311,828
Дом 5 комнат в Токай, Венгрия
Дом 5 комнат
Токай, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
€154,735
Дом 3 комнаты в Эрдёбенье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эрдёбенье, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€20,640
Дом 1 ванная с балконом, с transformable rooms, с газом в Токай, Венгрия
Дом 1 ванная с балконом, с transformable rooms, с газом
Токай, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
€89,252
Коттедж 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Токай, Венгрия
Коттедж 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Токай, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 296 м²
Количество этажей 2
Прячется близко к водному участку, в среде деревьев предков он в девяносто раз - для охотнич…
€278,188
Дом 1 ванная с балконом, с transformable rooms, с Excelent brightness в Эрдёбенье, Венгрия
Дом 1 ванная с балконом, с transformable rooms, с Excelent brightness
Эрдёбенье, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
Крошечная деревушка, спокойная природа, дружелюбные люди и вино. В живописной обстановке Эрд…
€178,774
Дом 5 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Токай, Венгрия
Дом 5 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Токай, Венгрия
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Я предлагаю два здания для продажи в Токае на побережье Бодрога внутри участка. Рабочие 6 ко…
€199,121
Коттедж 4 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Токай, Венгрия
Коттедж 4 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Токай, Венгрия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Одна из крупнейших, частных, культовых таверн Tokaj продается с собственной системой погреба…
€549,286

Типы недвижимости в Tokaji jaras

дома

Параметры недвижимости в Tokaji jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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