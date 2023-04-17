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Купить коттедж в Токай, Венгрия

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2 объекта найдено
Коттедж 3 ванныхв Токай, Венгрия
Коттедж 3 ванных
Токай, Венгрия
3 ванных комнат 296 м² Количество этажей 2
€ 267,760
Прячется близко к водному участку, в среде деревьев предков он в девяносто раз - для охотнич…
Коттедж 4 ванныхв Токай, Венгрия
Коттедж 4 ванных
Токай, Венгрия
4 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 528,697
Одна из крупнейших, частных, культовых таверн Tokaj продается с собственной системой погреба…
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