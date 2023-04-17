Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Боршод-Абауй-Земплен
  5. Tokaji jaras
  6. Токай

Купить недвижимость в Токай, Венгрия

6 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Токай, Венгрия
Дом 2 комнаты
Токай, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 93,728
Дом 5 комнатв Токай, Венгрия
Дом 5 комнат
Токай, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 186 м²
€ 224,948
Дом 1 ваннаяв Токай, Венгрия
Дом 1 ванная
Токай, Венгрия
1 ванных комнат 110 м² Количество этажей 1
€ 85,906
Коттедж 3 ванныхв Токай, Венгрия
Коттедж 3 ванных
Токай, Венгрия
3 ванных комнат 296 м² Количество этажей 2
€ 267,760
Прячется близко к водному участку, в среде деревьев предков он в девяносто раз - для охотнич…
Дом 5 ванныхв Токай, Венгрия
Дом 5 ванных
Токай, Венгрия
5 ванных комнат 160 м² Количество этажей 2
€ 191,657
Я предлагаю два здания для продажи в Токае на побережье Бодрога внутри участка. Рабочие 6 ко…
Коттедж 4 ванныхв Токай, Венгрия
Коттедж 4 ванных
Токай, Венгрия
4 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 528,697
Одна из крупнейших, частных, культовых таверн Tokaj продается с собственной системой погреба…
Realting.com
Перейти