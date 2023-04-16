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Купить дом в Toeroekszentmiklosi jaras, Венгрия

Тёрёксентмиклош
5
Федьвернек
5
19 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Oermenyes, Венгрия
Дом 3 комнаты
Oermenyes, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 27,834
Дом 2 комнатыв Тёрёксентмиклош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тёрёксентмиклош, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 27,834
Дом 5 комнатв Тёрёксентмиклош, Венгрия
Дом 5 комнат
Тёрёксентмиклош, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м²
€ 80,851
Дом 3 комнатыв Федьвернек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Федьвернек, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м²
€ 27,834
Дом 1 комнатав Федьвернек, Венгрия
Дом 1 комната
Федьвернек, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 15,905
Дом 3 комнатыв Федьвернек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Федьвернек, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 31,810
Дом 2 комнатыв Kengyel, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kengyel, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 26,244
Дом 3 комнатыв Федьвернек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Федьвернек, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 137 м²
€ 66,272
Дом 3 комнатыв Kengyel, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kengyel, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м²
€ 28,894
Дом 2 комнатыв Тёрёксентмиклош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тёрёксентмиклош, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 26,509
Дом 2 комнатыв Федьвернек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Федьвернек, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 16,435
Дом 2 комнатыв Тёрёксентмиклош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тёрёксентмиклош, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 42,149
Дом 2 комнатыв Kengyel, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kengyel, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м²
€ 79,261
Дом 2 комнатыв Oermenyes, Венгрия
Дом 2 комнаты
Oermenyes, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 34,461
Дом 3 комнатыв Kengyel, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kengyel, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 92,780
Дом 2 комнатыв Kengyel, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kengyel, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 19,086
Дом 4 комнатыв Kengyel, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kengyel, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 23,593
Дом 4 комнатыв Тёрёксентмиклош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тёрёксентмиклош, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 41,884
Дом 2 комнатыв Kengyel, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kengyel, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 6,627

Параметры недвижимости в Toeroekszentmiklosi jaras, Венгрия

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