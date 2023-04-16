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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Яс-Надькун-Сольнок
Toeroekszentmiklosi jaras
Купить недвижимость в Toeroekszentmiklosi jaras, Венгрия
Тёрёксентмиклош
6
Федьвернек
5
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20 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Oermenyes, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 27,834
Квартира 3 комнаты
Тёрёксентмиклош, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 49,041
Дом 2 комнаты
Тёрёксентмиклош, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 27,834
Дом 5 комнат
Тёрёксентмиклош, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
171 м²
€ 80,851
Дом 3 комнаты
Федьвернек, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
€ 27,834
Дом 1 комната
Федьвернек, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 15,905
Дом 3 комнаты
Федьвернек, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 31,810
Дом 2 комнаты
Kengyel, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 26,244
Дом 3 комнаты
Федьвернек, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
137 м²
€ 66,272
Дом 3 комнаты
Kengyel, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
96 м²
€ 28,894
Дом 2 комнаты
Тёрёксентмиклош, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 26,509
Дом 2 комнаты
Федьвернек, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 16,435
Дом 2 комнаты
Тёрёксентмиклош, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 42,149
Дом 2 комнаты
Kengyel, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
115 м²
€ 79,261
Дом 2 комнаты
Oermenyes, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 34,461
Дом 3 комнаты
Kengyel, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 92,780
Дом 2 комнаты
Kengyel, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 19,086
Дом 4 комнаты
Kengyel, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 23,593
Дом 4 комнаты
Тёрёксентмиклош, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
€ 41,884
Дом 2 комнаты
Kengyel, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 6,627
Параметры недвижимости в Toeroekszentmiklosi jaras, Венгрия
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