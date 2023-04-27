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Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Erdi jaras
Тёрёкбалинт
Дома
Дома в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом
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46 объектов найдено
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Дом 6 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
147 м²
€ 253,954
Дом 5 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
161 м²
€ 668,300
Дом 8 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
260 м²
€ 294,052
Дом 1 комната
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 Количество комнат
340 м²
€ 1,066,606
Дом 6 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
175 м²
€ 614,568
В Törökbálint Tükörhegy, одном из самых эксклюзивных жилых районов Будапештской агломерации,…
Дом 3 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 253,954
Дом 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
122 м²
€ 192,470
Дом 1 комната
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 Количество комнат
100 м²
€ 165,738
Дом 7 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
196 м²
€ 374,248
Дом 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
€ 342,169
Дом 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
€ 390,287
Дом 8 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
8 Количество комнат
4 ванных комнат
290 м²
€ 732,456
Дом 3 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 186,857
Дом 5 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 668,032
Дом 2 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 152,372
Дом 1 комната
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 45,177
Дом 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
170 м²
€ 365,961
Townhouse with living room plus 3 bedrooms for sale in Tükörhegyen. Comfortable spaces, opt…
Дом 5 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 240,321
Дом 3 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
63 м²
€ 151,838
Дом 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 425,039
Дом 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 186,857
Дом 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 173,758
Дом 5 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
245 м²
€ 798,000
Дом 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 294,052
Дом 3 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
180 м²
€ 425,039
Дом 6 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
241 м²
€ 1,015,816
Дом 3 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
71 м²
€ 141,412
Дом 2 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
57 м²
€ 133,393
Дом 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 665,627
Дом 5 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
149 м²
€ 373,981
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