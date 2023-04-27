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Жильё в Тёрёкбалинт, Венгрия

46 объектов найдено
Дом 6 комнат в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 6 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 147 м²
€ 253,954
Дом 5 комнат в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 5 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 161 м²
€ 668,300
Дом 8 комнат в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 8 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 260 м²
€ 294,052
Дом 1 комната в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 1 комната
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 Количество комнат 340 м²
€ 1,066,606
Дом 6 комнат в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 6 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 175 м²
€ 614,568
В Törökbálint Tükörhegy, одном из самых эксклюзивных жилых районов Будапештской агломерации,…
Дом 3 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 253,954
Дом 4 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 122 м²
€ 192,470
Дом 1 комната в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 1 комната
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 Количество комнат 100 м²
€ 165,738
Дом 7 комнат в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 7 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 196 м²
€ 374,248
Дом 4 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 342,169
Дом 4 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 390,287
Дом 8 комнат в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 8 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
8 Количество комнат 4 ванных комнат 290 м²
€ 732,456
Дом 3 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 186,857
Дом 5 комнат в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 5 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 668,032
Дом 2 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 152,372
Дом 1 комната в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 1 комната
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 45,177
Дом 4 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 365,961
Townhouse with living room plus 3 bedrooms for sale in Tükörhegyen. Comfortable spaces, opt…
Дом 5 комнат в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 5 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 240,321
Дом 3 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 63 м²
€ 151,838
Дом 4 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 425,039
Дом 4 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 186,857
Дом 4 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 173,758
Дом 5 комнат в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 5 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 245 м²
€ 798,000
Дом 4 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 294,052
Дом 3 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 180 м²
€ 425,039
Дом 6 комнат в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 6 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 241 м²
€ 1,015,816
Дом 3 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 71 м²
€ 141,412
Дом 2 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 57 м²
€ 133,393
Дом 4 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 665,627
Дом 5 комнат в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 5 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 149 м²
€ 373,981
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