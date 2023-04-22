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Жильё в Tiszavasvari jaras, Венгрия

Тисавашвари
4
Тисалёк
3
9 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Тисадада, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисадада, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 15,545
Дом 2 комнаты в Тисалёк, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисалёк, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 44,131
Дом 2 комнаты в Тисалёк, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисалёк, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 52,167
Дом 4 комнаты в Тисаэслар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисаэслар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 180 м²
€ 32,934
Дом 5 комнат в Тисалёк, Венгрия
Дом 5 комнат
Тисалёк, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 550 м²
€ 57,963
Дом 1 ванная в Тисавашвари, Венгрия
Дом 1 ванная
Тисавашвари, Венгрия
1 ванных комнат 111 м² Количество этажей 1
€ 127,805
Роскошная роскошь по доступной цене! Эксклюзивный дом, который я вам предлагаю, меняет образ…
Дом 2 ванных в Тисавашвари, Венгрия
Дом 2 ванных
Тисавашвари, Венгрия
2 ванных комнат 152 м² Количество этажей 1
€ 165,016
Роскошная роскошь по доступной цене! Эксклюзивный дом, который я вам предлагаю, меняет образ…
Дом 2 ванных в Тисавашвари, Венгрия
Дом 2 ванных
Тисавашвари, Венгрия
2 ванных комнат 166 м² Количество этажей 1
€ 178,975
Роскошная роскошь по доступной цене! Эксклюзивный дом, который я вам предлагаю, меняет образ…
Дом 1 ванная в Тисавашвари, Венгрия
Дом 1 ванная
Тисавашвари, Венгрия
1 ванных комнат 113 м² Количество этажей 1
€ 105,727
Роскошная роскошь по доступной цене! Эксклюзивный дом, который я вам предлагаю, меняет образ…

Параметры недвижимости в Tiszavasvari jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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