Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Венгрия
  4. Тисалёк
  5. Пентхаусы

Пентхаусы в Тисалёк, Венгрия

Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 5 комнат в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
€417,859
Дом 4 ванных с балконом, в хорошем состоянии, с Excelent brightness в Будаэрш, Венгрия
Дом 4 ванных с балконом, в хорошем состоянии, с Excelent brightness
Будаэрш, Венгрия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 334 м²
Количество этажей 3
Budaörson, недалеко от центра, мы предлагаем купить огромный семейный дом, полный возможност…
€320,896
Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€58,798
Квартира 1 ванная с парковкой, новое здание, с transformable rooms в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 1 ванная с парковкой, новое здание, с transformable rooms
Балатонфюзфё, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Он 5/19,5 нм террасы прикреплены ко второму этажу плоские с величием 87,19 нм с номером 2/1.…
€179,824
Дом 7 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 7 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€548,783
Квартира в Венгрия
Квартира
Венгрия
Цена по запросу
Квартира 1 ванная с парковкой, с transformable rooms, с Excelent brightness в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 ванная с парковкой, с transformable rooms, с Excelent brightness
Будапешт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€88,084
Дом 3 комнаты в Будаэрш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€193,381
Квартира 2 ванных с парковкой, новое здание, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 ванных с парковкой, новое здание, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Будафок На Борхедь с отличным транспортным сообщением, в 15 минутах от центра города, на тер…
€179,433
Квартира 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€120,210
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Egri jaras, Венгрия
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/2
В Эгере, Лайош-Варош, в 7-квартирном жилом доме на улице Матьяша Кирая 111 продается квартир…
€207,734
Квартира 1 ванная с парковкой, с балконом, в хорошем состоянии в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 ванная с парковкой, с балконом, в хорошем состоянии
Будапешт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
ЭЛЕГАНТИЯ ВРЕМЕНИ! 4-звездочный отель рядом с 5-звездочными апартаментами! Мы предлагаем оче…
€127,714
Realting.com
Перейти