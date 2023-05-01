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Квартиры в Tiszakecskei jaras, Венгрия

Тисакечке
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тисакечке, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 42,912

Параметры недвижимости в Tiszakecskei jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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