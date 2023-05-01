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Жильё в Tiszakecskei jaras, Венгрия

Тисакечке
8
10 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тисакечке, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 42,912
Дом 4 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисакечке, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 153 м²
€ 109,963
Дом 4 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисакечке, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 159,580
Дом 4 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисакечке, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 52,568
Дом 3 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисакечке, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 53,372
Дом 3 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисакечке, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 54,981
Дом 1 ванная в Тисауг, Венгрия
Дом 1 ванная
Тисауг, Венгрия
1 ванных комнат 76 м² Количество этажей 2
€ 86,813
Продается отремонтированная недвижимость 65nm- в центре Тисауга, участок 1200nm-. Большая ко…
Дом 2 ванных в Тисакечке, Венгрия
Дом 2 ванных
Тисакечке, Венгрия
2 ванных комнат 770 м² Количество этажей 3
€ 914,975
В 35 км от козьего завода в Тисакке, в центре, продается трехэтажный семейный дом с действую…
Дом 2 ванных в Тисакечке, Венгрия
Дом 2 ванных
Тисакечке, Венгрия
2 ванных комнат 152 м² Количество этажей 1
€ 80,135
Дом 6 ванных в Tiszaalpar, Венгрия
Дом 6 ванных
Tiszaalpar, Венгрия
6 ванных комнат 3 873 м² Количество этажей 2
€ 81,408
Квартира на участке 2000 кв.м продается прямо на берегу Мертвого Тисы. На участке 5 построек…

Параметры недвижимости в Tiszakecskei jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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