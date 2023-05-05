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Жильё в Тисакечке, Венгрия

9 объектов найдено
Дом 1 комната в Тисакечке, Венгрия
Дом 1 комната
Тисакечке, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€ 42,601
Квартира 3 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тисакечке, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 42,869
Дом 4 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисакечке, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
€ 109,852
Дом 4 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисакечке, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€ 159,419
Дом 4 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисакечке, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
€ 52,514
Дом 3 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисакечке, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 53,318
Дом 3 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисакечке, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€ 54,926
Дом 2 ванных в Тисакечке, Венгрия
Дом 2 ванных
Тисакечке, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 770 м²
Количество этажей 3
€ 913,969
Дом 2 ванных в Тисакечке, Венгрия
Дом 2 ванных
Тисакечке, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
€ 80,047
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