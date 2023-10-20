Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Венгрия
  4. Tiszafueredi jaras
  5. Пентхаусы

Пентхаусы в Tiszafueredi jaras, Венгрия

Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 1 ванная с парковкой, с балконом, новое здание в Тарнок, Венгрия
Дом 1 ванная с парковкой, с балконом, новое здание
Тарнок, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Tárnok рядом с центром, на 560-нанометровых участках, с одноэтажным, солнечным коллектором и…
€108,586
Дом 2 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Будапешт, Венгрия
Дом 2 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Будапешт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Количество этажей 3
€130,935
Дом 2 ванных с парковкой, с балконом, новое здание в Diosd, Венгрия
Дом 2 ванных с парковкой, с балконом, новое здание
Diosd, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Количество этажей 2
€179,086
Дом 4 комнаты в Hevizgyoerk, Венгрия
Дом 4 комнаты
Hevizgyoerk, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€164,373
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€227,091
Дом 2 ванных с балконом, новое здание, с Excelent brightness в Херед, Венгрия
Дом 2 ванных с балконом, новое здание, с Excelent brightness
Херед, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Your testicle, 170nm-es kb 80% demanding one in readiness, unique, modern, family house, On …
€238,515
Дом 3 комнаты в Tapioszecso, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tapioszecso, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
€111,063
Квартира 2 ванных с парковкой, с мебелью, с transformable rooms в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 ванных с парковкой, с мебелью, с transformable rooms
Debreceni jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 3
€148,177
Дом 4 комнаты в Pilisjaszfalu, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pilisjaszfalu, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€165,366
Дом 4 комнаты в Boede, Венгрия
Дом 4 комнаты
Boede, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€48,345
Дом 6 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 6 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
€391,988
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
€261,325

Параметры недвижимости в Tiszafueredi jaras, Венгрия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти