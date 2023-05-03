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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Яс-Надькун-Сольнок
Tiszafueredi jaras
Дома
Дома в Tiszafueredi jaras, Венгрия
Тисафюред
35
Дом
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53 объекта найдено
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Дом 5 комнат
Тисафюред, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
116 м²
€ 232,034
Дом 4 комнаты
Тисафюред, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
€ 93,080
Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 43,473
Дом 2 комнаты
Надьиван, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
€ 20,270
Дом 2 комнаты
Надьиван, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 16,269
Дом 2 комнаты
Тисаэрш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
107 м²
€ 103,482
Дом 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 64,276
Дом 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 66,410
Дом 2 комнаты
Тисадерж, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 39,739
Дом 3 комнаты
Тисасентимре, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 55,742
Дом 4 комнаты
Тисафюред, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
136 м²
€ 180,560
Дом 6 комнат
Тисафюред, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
251 м²
€ 93,080
Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 47,740
Дом 5 комнат
Тисафюред, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 262,705
Дом 2 комнаты
Тисаигар, Венгрия
2 Количество комнат
80 м²
€ 5,307
Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 49,341
Дом 3 комнаты
Надьиван, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
€ 26,404
Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 70,677
Дом 4 комнаты
Тисафюред, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
€ 186,427
Дом 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
€ 66,676
Дом 8 комнат
Тисафюред, Венгрия
8 Количество комнат
2 ванных комнат
435 м²
€ 250,703
Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
€ 93,080
Дом 2 комнаты
Тисаигар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
103 м²
€ 31,738
Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 21,336
Дом 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 76,811
Дом 4 комнаты
Тисафюред, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 48,007
Дом 3 комнаты
Тисаэрш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
€ 53,074
Дом 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
€ 53,074
Дом 4 комнаты
Тисафюред, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
134 м²
€ 159,757
Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
142 м²
€ 176,026
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Параметры недвижимости в Tiszafueredi jaras, Венгрия
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