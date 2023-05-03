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Квартиры в Tiszafueredi jaras, Венгрия

Тисафюред
4
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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 66,410
Квартира 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 66,676
Квартира 4 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Тисафюред, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 143 м²
€ 207,230
Квартира 4 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Тисафюред, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 109 м²
€ 102,682

Параметры недвижимости в Tiszafueredi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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