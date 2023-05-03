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Жильё в Tiszafueredi jaras, Венгрия

Тисафюред
39
57 объектов найдено
Дом 5 комнат в Тисафюред, Венгрия
Дом 5 комнат
Тисафюред, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 116 м²
€ 232,034
Дом 4 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисафюред, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м²
€ 93,080
Дом 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 43,473
Дом 2 комнаты в Надьиван, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьиван, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 20,270
Дом 2 комнаты в Надьиван, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьиван, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 16,269
Дом 2 комнаты в Тисаэрш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисаэрш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 107 м²
€ 103,482
Дом 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 64,276
Дом 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 66,410
Дом 2 комнаты в Тисадерж, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисадерж, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 39,739
Дом 3 комнаты в Тисасентимре, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисасентимре, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 55,742
Дом 4 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисафюред, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 136 м²
€ 180,560
Дом 6 комнат в Тисафюред, Венгрия
Дом 6 комнат
Тисафюред, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 251 м²
€ 93,080
Дом 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 47,740
Квартира 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 66,410
Дом 5 комнат в Тисафюред, Венгрия
Дом 5 комнат
Тисафюред, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 262,705
Дом 2 комнаты в Тисаигар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисаигар, Венгрия
2 Количество комнат 80 м²
€ 5,307
Дом 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 49,341
Дом 3 комнаты в Надьиван, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьиван, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 26,404
Дом 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 70,677
Дом 4 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисафюред, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м²
€ 186,427
Дом 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м²
€ 66,676
Дом 8 комнат в Тисафюред, Венгрия
Дом 8 комнат
Тисафюред, Венгрия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 435 м²
€ 250,703
Дом 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м²
€ 93,080
Дом 2 комнаты в Тисаигар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисаигар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м²
€ 31,738
Дом 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 21,336
Дом 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 76,811
Дом 4 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисафюред, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 48,007
Дом 3 комнаты в Тисаэрш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисаэрш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м²
€ 53,074
Дом 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м²
€ 53,074
Дом 4 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисафюред, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 134 м²
€ 159,757

Параметры недвижимости в Tiszafueredi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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