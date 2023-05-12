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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Яс-Надькун-Сольнок
Tiszafueredi jaras
Тисафюред
Дома
Дома в Тисафюред, Венгрия
Дом
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36 объектов найдено
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Дом 5 комнат
Тисафюред, Венгрия
5
1
125 м²
€ 156,081
Дом 5 комнат
Тисафюред, Венгрия
5
2
116 м²
€ 234,121
Дом 4 комнаты
Тисафюред, Венгрия
4
2
95 м²
€ 93,918
Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2
1
68 м²
€ 43,864
Дом 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
3
1
85 м²
€ 64,854
Дом 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
3
1
75 м²
€ 67,007
Дом 4 комнаты
Тисафюред, Венгрия
4
1
136 м²
€ 182,184
Дом 6 комнат
Тисафюред, Венгрия
6
2
251 м²
€ 93,918
Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2
1
53 м²
€ 48,170
Дом 5 комнат
Тисафюред, Венгрия
5
2
200 м²
€ 239,234
Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2
1
51 м²
€ 49,784
Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2
1
56 м²
€ 71,313
Дом 4 комнаты
Тисафюред, Венгрия
4
1
130 м²
€ 188,104
Дом 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
3
1
83 м²
€ 67,276
Дом 8 комнат
Тисафюред, Венгрия
8
2
435 м²
€ 252,959
Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2
2
78 м²
€ 93,918
Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2
1
90 м²
€ 21,528
Дом 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
3
1
71 м²
€ 77,502
Дом 4 комнаты
Тисафюред, Венгрия
4
1
85 м²
€ 48,439
Дом 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
3
1
104 м²
€ 53,552
Дом 4 комнаты
Тисафюред, Венгрия
4
2
134 м²
€ 161,194
Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2
1
142 м²
€ 177,609
Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2
1
85 м²
€ 101,991
Дом 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
3
1
96 м²
€ 75,080
Дом 5 комнат
Тисафюред, Венгрия
5
3
135 м²
€ 400,967
Дом 4 комнаты
Тисафюред, Венгрия
4
1
148 м²
€ 120,828
Дом 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
3
1
170 м²
€ 86,114
Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2
1
61 м²
€ 25,565
Дом 5 комнат
Тисафюред, Венгрия
5
2
545 м²
€ 343,647
Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2
1
85 м²
€ 40,097
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