Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Яс-Надькун-Сольнок
  5. Kunszentmartoni jaras
  6. Тисафёльдвар

Купить недвижимость в Тисафёльдвар, Венгрия

6 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Тисафёльдвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисафёльдвар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 22,495
Дом 3 комнатыв Тисафёльдвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисафёльдвар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 16,068
Дом 3 комнатыв Тисафёльдвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисафёльдвар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 66,949
Дом 5 комнатв Тисафёльдвар, Венгрия
Дом 5 комнат
Тисафёльдвар, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 163 м²
€ 144,609
Дом 1 комнатав Тисафёльдвар, Венгрия
Дом 1 комната
Тисафёльдвар, Венгрия
1 Количество комнат 30 м²
€ 9,105
Коттедж 3 ванныхв Тисафёльдвар, Венгрия
Коттедж 3 ванных
Тисафёльдвар, Венгрия
3 ванных комнат 217 м² Количество этажей 1
€ 99,495
В Тисаланд, отремонтированный особняк, фермерские дома, фруктовый сад на продажу. Участок: 4…
Realting.com
Перейти