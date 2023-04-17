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Купить дом в Teti jaras, Венгрия

Тет
3
8 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Тет, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тет, Венгрия
4 Количество комнат 105 м²
€ 112,206
Дом 1 комнатав Тет, Венгрия
Дом 1 комната
Тет, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м²
€ 28,118
Дом 2 комнатыв Gyorszemere, Венгрия
Дом 2 комнаты
Gyorszemere, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 79,803
Дом 2 комнатыв Морицхида, Венгрия
Дом 2 комнаты
Морицхида, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 48,203
Дом 3 комнатыв Тет, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тет, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м²
€ 125,596
Дом 6 комнатв Rabaszentmihaly, Венгрия
Дом 6 комнат
Rabaszentmihaly, Венгрия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 210 м²
€ 133,630
Дом 2 ванныхв Gyorszemere, Венгрия
Дом 2 ванных
Gyorszemere, Венгрия
2 ванных комнат 118 м²
€ 84,285
Новый можно сразу переместить в эксклюзивной среде.построенный семейный дом! Продается на…
Дом 2 ванныхв Gyorszemere, Венгрия
Дом 2 ванных
Gyorszemere, Венгрия
2 ванных комнат 118 м²
€ 83,516
Новый можно сразу переместить в эксклюзивной среде.построенный семейный дом! Продается на…

Параметры недвижимости в Teti jaras, Венгрия

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