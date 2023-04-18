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Купить недвижимость в Теглаш, Венгрия

5 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Теглаш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Теглаш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 76,202
Дом 5 комнатв Теглаш, Венгрия
Дом 5 комнат
Теглаш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 102,320
Дом 5 комнатв Теглаш, Венгрия
Дом 5 комнат
Теглаш, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 145 м²
€ 196,562
Дом 3 комнатыв Теглаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Теглаш, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 110,398
Дом 4 комнатыв Теглаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Теглаш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 134,362
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