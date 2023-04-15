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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Комаром-Эстергом
Tatai jaras
Дома
Купить дом в Tatai jaras, Венгрия
Тата
45
Дом
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65 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Dunaszentmiklos, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 96,746
Дом 5 комнат
Тата, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
185 м²
€ 421,444
Продается прекрасно отремонтированный семейный дом в Тате, с жилой площадью 180 квадратных м…
Дом 2 комнаты
Коч, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 79,253
Дом 2 комнаты
Тата, Венгрия
2 Количество комнат
32 м²
€ 58,313
Дом 5 комнат
Тата, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
144 м²
€ 222,649
Дом 5 комнат
Тата, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 328,673
Дом 5 комнат
Тата, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 328,673
Дом 4 комнаты
Тата, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
€ 264,794
Дом 5 комнат
Тата, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
97 м²
€ 158,770
Дом 2 комнаты
Тата, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
16 м²
€ 35,253
Дом 4 комнаты
Dunaszentmiklos, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 160,361
Дом 2 комнаты
Dunaszentmiklos, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 81,638
Дом 1 комната
Dunaszentmiklos, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 62,554
Дом 3 комнаты
Dunaszentmiklos, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 106,024
Дом 2 комнаты
Коч, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 66,000
Дом 1 комната
Тата, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
20 м²
€ 26,241
Дом 2 комнаты
Tardos, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 26,373
Дом 3 комнаты
Дунаальмаш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 156,120
Дом 4 комнаты
Dunaszentmiklos, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
127 м²
€ 120,337
Дом 3 комнаты
Тата, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 149,573
Дом 2 комнаты
Dunaszentmiklos, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 50,361
Дом 5 комнат
Тата, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
126 м²
€ 182,891
Дом 3 комнаты
Дунаальмаш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 47,446
Дом 4 комнаты
Тата, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
107 м²
€ 185,276
Дом 6 комнат
Tardos, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
290 м²
€ 235,902
Дом 2 комнаты
Tardos, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 36,843
Дом 3 комнаты
Dunaszentmiklos, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
64 м²
€ 64,939
Дом 5 комнат
Dunaszentmiklos, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 117,951
Дом 1 комната
Тата, Венгрия
1 Количество комнат
24 м²
€ 31,807
Дом 7 комнат
Тата, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 209,396
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Параметры недвижимости в Tatai jaras, Венгрия
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