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Купить дом в Tatai jaras, Венгрия

Тата
45
65 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Dunaszentmiklos, Венгрия
Дом 3 комнаты
Dunaszentmiklos, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 96,746
Дом 5 комнатв Тата, Венгрия
Дом 5 комнат
Тата, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 185 м²
€ 421,444
Продается прекрасно отремонтированный семейный дом в Тате, с жилой площадью 180 квадратных м…
Дом 2 комнатыв Коч, Венгрия
Дом 2 комнаты
Коч, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 79,253
Дом 2 комнатыв Тата, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тата, Венгрия
2 Количество комнат 32 м²
€ 58,313
Дом 5 комнатв Тата, Венгрия
Дом 5 комнат
Тата, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 144 м²
€ 222,649
Дом 5 комнатв Тата, Венгрия
Дом 5 комнат
Тата, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 328,673
Дом 5 комнатв Тата, Венгрия
Дом 5 комнат
Тата, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 328,673
Дом 4 комнатыв Тата, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тата, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м²
€ 264,794
Дом 5 комнатв Тата, Венгрия
Дом 5 комнат
Тата, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 158,770
Дом 2 комнатыв Тата, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тата, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 16 м²
€ 35,253
Дом 4 комнатыв Dunaszentmiklos, Венгрия
Дом 4 комнаты
Dunaszentmiklos, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 160,361
Дом 2 комнатыв Dunaszentmiklos, Венгрия
Дом 2 комнаты
Dunaszentmiklos, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 81,638
Дом 1 комнатав Dunaszentmiklos, Венгрия
Дом 1 комната
Dunaszentmiklos, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 62,554
Дом 3 комнатыв Dunaszentmiklos, Венгрия
Дом 3 комнаты
Dunaszentmiklos, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 106,024
Дом 2 комнатыв Коч, Венгрия
Дом 2 комнаты
Коч, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 66,000
Дом 1 комнатав Тата, Венгрия
Дом 1 комната
Тата, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 20 м²
€ 26,241
Дом 2 комнатыв Tardos, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tardos, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 26,373
Дом 3 комнатыв Дунаальмаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дунаальмаш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 156,120
Дом 4 комнатыв Dunaszentmiklos, Венгрия
Дом 4 комнаты
Dunaszentmiklos, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 127 м²
€ 120,337
Дом 3 комнатыв Тата, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тата, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 149,573
Дом 2 комнатыв Dunaszentmiklos, Венгрия
Дом 2 комнаты
Dunaszentmiklos, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 50,361
Дом 5 комнатв Тата, Венгрия
Дом 5 комнат
Тата, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 126 м²
€ 182,891
Дом 3 комнатыв Дунаальмаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дунаальмаш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 47,446
Дом 4 комнатыв Тата, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тата, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м²
€ 185,276
Дом 6 комнатв Tardos, Венгрия
Дом 6 комнат
Tardos, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 290 м²
€ 235,902
Дом 2 комнатыв Tardos, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tardos, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 36,843
Дом 3 комнатыв Dunaszentmiklos, Венгрия
Дом 3 комнаты
Dunaszentmiklos, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 64 м²
€ 64,939
Дом 5 комнатв Dunaszentmiklos, Венгрия
Дом 5 комнат
Dunaszentmiklos, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 117,951
Дом 1 комнатав Тата, Венгрия
Дом 1 комната
Тата, Венгрия
1 Количество комнат 24 м²
€ 31,807
Дом 7 комнатв Тата, Венгрия
Дом 7 комнат
Тата, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 209,396

Параметры недвижимости в Tatai jaras, Венгрия

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