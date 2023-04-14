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Венгрия
Задунайский край
медье Комаром-Эстергом
Tatabanyai jaras
Дома
Купить дом в Tatabanyai jaras, Венгрия
Татабанья
51
Дом
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73 объекта найдено
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Дом 4 комнаты
Кёрнье, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
174 м²
€ 534,977
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 200,082
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
131 м²
€ 90,946
Дом 1 комната
Кёрнье, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 79,979
Дом 2 комнаты
Кёрнье, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
97 м²
€ 127,592
Дом 1 комната
Vertesszolos, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 85,596
Дом 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
1 Количество комнат
65 м²
€ 41,701
Подвал 22 квадратных метра и находится в очень хорошем состоянии. Терраса 30 квадратных метр…
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
108 м²
€ 106,862
Представьте себе свое утро, когда вы пьете кофе, наблюдая за прекрасной панорамой на берегу …
Дом 6 комнат
Gyermely, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
240 м²
€ 227,365
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 106,862
Дом 7 комнат
Tatabanyai jaras, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
211 м²
€ 186,841
Дом 3 комнаты
Сомор, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
113 м²
€ 85,596
Дом 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
1 Количество комнат
40 м²
€ 53,230
Дом 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 69,280
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 58,580
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 106,728
Дом 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 39,321
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
135 м²
€ 125,452
Дом 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 141,502
Дом 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 40,765
Дом 3 комнаты
Tarjan, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 74,629
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
190 м²
€ 345,060
Дом 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
€ 58,580
Дом 3 комнаты
Сомор, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 70,751
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 69,012
Дом 4 комнаты
Vertesszolos, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
135 м²
€ 160,226
Дом 2 комнаты
Vertesszolos, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 152,201
Дом 3 комнаты
Кёрнье, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
69 м²
€ 53,498
Дом 5 комнат
Vertesszolos, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 264,546
Дом 1 комната
Кёрнье, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 27,953
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Параметры недвижимости в Tatabanyai jaras, Венгрия
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