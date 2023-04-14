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Купить дом в Tatabanyai jaras, Венгрия

Татабанья
51
73 объекта найдено
Дом 4 комнатыв Кёрнье, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кёрнье, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 174 м²
€ 534,977
Дом 3 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 200,082
Дом 3 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 131 м²
€ 90,946
Дом 1 комнатав Кёрнье, Венгрия
Дом 1 комната
Кёрнье, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 79,979
Дом 2 комнатыв Кёрнье, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёрнье, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 127,592
Дом 1 комнатав Vertesszolos, Венгрия
Дом 1 комната
Vertesszolos, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 85,596
Дом 1 комнатав Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
1 Количество комнат 65 м²
€ 41,701
Подвал 22 квадратных метра и находится в очень хорошем состоянии. Терраса 30 квадратных метр…
Дом 4 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м²
€ 106,862
Представьте себе свое утро, когда вы пьете кофе, наблюдая за прекрасной панорамой на берегу …
Дом 6 комнатв Gyermely, Венгрия
Дом 6 комнат
Gyermely, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 240 м²
€ 227,365
Дом 4 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 106,862
Дом 7 комнатв Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Tatabanyai jaras, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 211 м²
€ 186,841
Дом 3 комнатыв Сомор, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сомор, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 113 м²
€ 85,596
Дом 1 комнатав Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
1 Количество комнат 40 м²
€ 53,230
Дом 1 комнатав Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 69,280
Дом 3 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 58,580
Дом 3 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 106,728
Дом 2 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 39,321
Дом 4 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 135 м²
€ 125,452
Дом 2 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 141,502
Дом 2 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 40,765
Дом 3 комнатыв Tarjan, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tarjan, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 74,629
Дом 3 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 190 м²
€ 345,060
Дом 1 комнатав Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 58,580
Дом 3 комнатыв Сомор, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сомор, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 70,751
Дом 3 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 69,012
Дом 4 комнатыв Vertesszolos, Венгрия
Дом 4 комнаты
Vertesszolos, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 135 м²
€ 160,226
Дом 2 комнатыв Vertesszolos, Венгрия
Дом 2 комнаты
Vertesszolos, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 152,201
Дом 3 комнатыв Кёрнье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кёрнье, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 69 м²
€ 53,498
Дом 5 комнатв Vertesszolos, Венгрия
Дом 5 комнат
Vertesszolos, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 264,546
Дом 1 комнатав Кёрнье, Венгрия
Дом 1 комната
Кёрнье, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 27,953

Параметры недвижимости в Tatabanyai jaras, Венгрия

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