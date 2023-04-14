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Купить коттедж в Tatabanyai jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Коттедж 1 ваннаяв Кёрнье, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Кёрнье, Венгрия
1 ванных комнат 9 160 м² Количество этажей 1
€ 913,865
Рядом с индустриальным парком Татабань Сент-Джордж просто продает мажор 17,6 га, состоящий и…

Параметры недвижимости в Tatabanyai jaras, Венгрия

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