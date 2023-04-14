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Венгрия
Задунайский край
медье Комаром-Эстергом
Tatabanyai jaras
Квартиры
Купить квартиру в Tatabanyai jaras, Венгрия
Татабанья
31
Квартира
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31 объект найдено
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Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 68,477
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 79,979
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 62,860
Квартира 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 133,611
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 61,255
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
€ 66,845
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 65,802
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
€ 69,280
Квартира 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 65,267
Квартира 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
€ 66,738
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 70,885
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
€ 85,596
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 68,477
Квартира 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 81,049
Квартира 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
€ 22,710
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 69,547
Квартира 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 87,437
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 82,922
Квартира 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
€ 52,695
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 71,954
Квартира 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 80,220
Квартира 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 74,629
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 71,954
Квартира 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
131 м²
€ 98,703
Квартира 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 21,132
Квартира 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
109 м²
€ 221,748
Квартира 1 ванная
Tatabanyai jaras, Венгрия
1 ванных комнат
70 м²
1 Этаж
€ 78,195
В Старом городе Татабань, в жилом парке Короны, продается недавно построенная квартира площа…
Квартира 1 ванная
Tatabanyai jaras, Венгрия
1 ванных комнат
108 м²
€ 114,245
НОВАЯ СТРОКА ЛАКОПАРКИ 3 НОМЕРА + ДНЕВНАЯ КВАРТИРА!!! Предлагаем на продажу Татабанья, Панор…
Квартира 1 ванная
Tatabanyai jaras, Венгрия
1 ванных комнат
54 м²
€ 86,425
On Tatabánya Óvárosi részén Penthouse character flat salesman! On Tatabánya Óvárosi részén,…
Квартира 1 ванная
Tatabanyai jaras, Венгрия
1 ванных комнат
70 м²
€ 92,354
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Параметры недвижимости в Tatabanyai jaras, Венгрия
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