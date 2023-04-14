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  5. Tatabanyai jaras

Купить недвижимость в Tatabanyai jaras, Венгрия

Татабанья
82
104 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 68,477
Квартира 2 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 79,979
Квартира 2 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 62,860
Квартира 4 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 133,611
Квартира 2 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 61,255
Дом 4 комнатыв Кёрнье, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кёрнье, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 174 м²
€ 534,977
Дом 3 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 200,082
Квартира 2 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 66,845
Квартира 2 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 65,802
Дом 3 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 131 м²
€ 90,946
Дом 1 комнатав Кёрнье, Венгрия
Дом 1 комната
Кёрнье, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 79,979
Дом 2 комнатыв Кёрнье, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёрнье, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 127,592
Квартира 2 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 69,280
Квартира 3 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 65,267
Дом 1 комнатав Vertesszolos, Венгрия
Дом 1 комната
Vertesszolos, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 85,596
Дом 1 комнатав Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
1 Количество комнат 65 м²
€ 41,701
Подвал 22 квадратных метра и находится в очень хорошем состоянии. Терраса 30 квадратных метр…
Квартира 1 комнатав Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 66,738
Дом 4 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м²
€ 106,862
Представьте себе свое утро, когда вы пьете кофе, наблюдая за прекрасной панорамой на берегу …
Дом 6 комнатв Gyermely, Венгрия
Дом 6 комнат
Gyermely, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 240 м²
€ 227,365
Квартира 2 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 70,885
Квартира 2 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м²
€ 85,596
Квартира 2 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 68,477
Квартира 3 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 81,049
Квартира 1 комнатав Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 22,710
Квартира 2 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 69,547
Дом 4 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 106,862
Квартира 3 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 87,437
Квартира 2 комнатыв Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 82,922
Квартира 1 комнатав Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м²
€ 52,695
Дом 7 комнатв Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Tatabanyai jaras, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 211 м²
€ 186,841

Параметры недвижимости в Tatabanyai jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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