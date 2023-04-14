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Венгрия
Задунайский край
медье Комаром-Эстергом
Tatabanyai jaras
Купить недвижимость в Tatabanyai jaras, Венгрия
Татабанья
82
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104 объекта найдено
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Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 68,477
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 79,979
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 62,860
Квартира 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 133,611
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 61,255
Дом 4 комнаты
Кёрнье, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
174 м²
€ 534,977
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 200,082
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
€ 66,845
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 65,802
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
131 м²
€ 90,946
Дом 1 комната
Кёрнье, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 79,979
Дом 2 комнаты
Кёрнье, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
97 м²
€ 127,592
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
€ 69,280
Квартира 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 65,267
Дом 1 комната
Vertesszolos, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 85,596
Дом 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
1 Количество комнат
65 м²
€ 41,701
Подвал 22 квадратных метра и находится в очень хорошем состоянии. Терраса 30 квадратных метр…
Квартира 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
€ 66,738
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
108 м²
€ 106,862
Представьте себе свое утро, когда вы пьете кофе, наблюдая за прекрасной панорамой на берегу …
Дом 6 комнат
Gyermely, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
240 м²
€ 227,365
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 70,885
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
€ 85,596
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 68,477
Квартира 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 81,049
Квартира 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
€ 22,710
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 69,547
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 106,862
Квартира 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 87,437
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 82,922
Квартира 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
€ 52,695
Дом 7 комнат
Tatabanyai jaras, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
211 м²
€ 186,841
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Параметры недвижимости в Tatabanyai jaras, Венгрия
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