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Квартиры в Татабанья, Венгрия

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35 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€ 75,113
Квартира 1 комната в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€ 63,267
Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€ 60,548
Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€ 70,267
Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€ 58,959
Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 80,497
Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€ 64,344
Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€ 68,920
Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€ 77,861
Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€ 63,267
Квартира 4 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 134,476
Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€ 61,652
Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€ 67,278
Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€ 69,728
Квартира 1 комната в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€ 67,171
Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€ 71,343
Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€ 86,151
Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 68,920
Квартира 3 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€ 80,766
Квартира 1 комната в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
€ 21,511
Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€ 69,997
Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€ 80,497
Квартира 1 комната в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
€ 53,036
Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€ 72,420
Квартира 3 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€ 80,739
Квартира 3 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€ 75,113
Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€ 72,420
Квартира 3 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
€ 99,342
Квартира 1 комната в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€ 21,268
Квартира 4 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
€ 223,184

Параметры недвижимости в Татабанья, Венгрия

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