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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Комаром-Эстергом
Tatabanyai jaras
Жильё в Татабанья, Венгрия
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85 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3
1
57 м²
€ 75,113
Квартира 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
1
1
40 м²
€ 63,267
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2
1
49 м²
€ 60,548
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
4
3
316 м²
€ 114,150
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2
1
49 м²
€ 70,267
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2
1
43 м²
€ 58,959
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2
1
50 м²
€ 80,497
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2
1
55 м²
€ 64,344
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2
1
42 м²
€ 68,920
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2
1
53 м²
€ 77,861
Квартира 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
4
1
80 м²
€ 134,476
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2
1
49 м²
€ 63,267
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2
1
51 м²
€ 61,652
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3
1
80 м²
€ 201,377
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2
1
36 м²
€ 67,278
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3
1
131 м²
€ 91,535
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2
1
43 м²
€ 69,728
Квартира 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
1
1
38 м²
€ 67,171
Дом 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
1
65 м²
€ 41,971
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
4
1
108 м²
€ 107,554
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2
1
53 м²
€ 71,343
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2
1
37 м²
€ 86,151
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2
1
50 м²
€ 68,920
Квартира 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3
1
64 м²
€ 80,766
Квартира 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
1
1
39 м²
€ 21,511
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2
1
56 м²
€ 69,997
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
4
1
75 м²
€ 94,093
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2
1
53 м²
€ 80,497
Квартира 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
1
1
34 м²
€ 53,036
Дом 7 комнат
Tatabanyai jaras, Венгрия
7
3
211 м²
€ 188,051
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Параметры недвижимости в Татабанья, Венгрия
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