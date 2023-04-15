Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Комаром-Эстергом
Tatai jaras
Тата
Дома
Купить дом в Тата, Венгрия
Дом
Очистить
45 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 5 комнат
Тата, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
185 м²
€ 421,444
Продается прекрасно отремонтированный семейный дом в Тате, с жилой площадью 180 квадратных м…
Дом 2 комнаты
Тата, Венгрия
2 Количество комнат
32 м²
€ 58,313
Дом 5 комнат
Тата, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
144 м²
€ 222,649
Дом 5 комнат
Тата, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 328,673
Дом 5 комнат
Тата, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 328,673
Дом 4 комнаты
Тата, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
€ 264,794
Дом 5 комнат
Тата, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
97 м²
€ 158,770
Дом 2 комнаты
Тата, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
16 м²
€ 35,253
Дом 1 комната
Тата, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
20 м²
€ 26,241
Дом 3 комнаты
Тата, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 149,149
Дом 5 комнат
Тата, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
126 м²
€ 182,891
Дом 4 комнаты
Тата, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
107 м²
€ 185,276
Дом 1 комната
Тата, Венгрия
1 Количество комнат
24 м²
€ 31,807
Дом 7 комнат
Тата, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 209,396
Дом 1 комната
Тата, Венгрия
1 Количество комнат
10 м²
€ 14,578
Дом 2 комнаты
Тата, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 288,914
Дом 1 комната
Тата, Венгрия
1 Количество комнат
20 м²
€ 19,879
Дом 3 комнаты
Тата, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
€ 119,276
Дом 5 комнат
Тата, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
167 м²
€ 164,204
Дом 12 комнат
Тата, Венгрия
12 Количество комнат
2 ванных комнат
525 м²
€ 570,000
Дом 1 ванная
Тата, Венгрия
1 ванных комнат
97 м²
Количество этажей 1
€ 101,912
Татан продается в 3-комнатном семейном доме площадью 96,8 м2 на участке 717 м2. Недвижимость…
Дом 2 ванных
Тата, Венгрия
2 ванных комнат
108 м²
Количество этажей 2
€ 158,935
Дом 2 ванных
Тата, Венгрия
2 ванных комнат
120 м²
Количество этажей 2
€ 138,847
Предлагаю на продажу этот чердак площадью 120 кв.м на участке площадью 336 кв.м в районе Сад…
Дом 3 ванных
Тата, Венгрия
3 ванных комнат
140 м²
Количество этажей 2
€ 97,557
Предлагаю на продажу утепленный кирпичный дом, построенный в 1998 году в 5 минутах ходьбы от…
Дом 2 ванных
Тата, Венгрия
2 ванных комнат
88 м²
Количество этажей 2
€ 125,603
Дом 2 ванных
Тата, Венгрия
2 ванных комнат
88 м²
Количество этажей 2
€ 125,603
В центре Таты, недалеко от старого озера и замка, в двухквартирном проекте продается кирпичн…
Дом 2 ванных
Тата, Венгрия
2 ванных комнат
120 м²
Количество этажей 1
€ 129,797
В Тата-Агостьяне продается 3 комнаты + гостиная, изолированный семейный дом у подножия Гереч…
Дом 2 ванных
Тата, Венгрия
2 ванных комнат
115 м²
Количество этажей 2
€ 75,053
Kiváló - это возможность даже для инвестиций в поп, в городе вод! Это CCA. Семейный дом 300…
Дом 2 ванных
Тата, Венгрия
2 ванных комнат
188 м²
Количество этажей 3
€ 138,847
IN TATAN QUIET STREET, RENEWED, 3-storey house, 6-room, high quality, fireplace, isolated, s…
Дом 3 ванных
Тата, Венгрия
3 ванных комнат
229 м²
Количество этажей 2
€ 437,071
Продается патинированная вилла в историческом районе Тата.Список мест:Первый этаж: комната 2…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты