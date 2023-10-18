Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Венгрия
  4. Тата
  5. Бунгало

Бунгало в Тата, Венгрия

Бунгало В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 4 комнаты в Leanyfalu, Венгрия
Дом 4 комнаты
Leanyfalu, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€744,214
Дом 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€85,798
Дом 2 ванных с балконом, новое здание, с transformable rooms в Дунакеси, Венгрия
Дом 2 ванных с балконом, новое здание, с transformable rooms
Дунакеси, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
В центральной части Дунакези, часто посещаемый продавец 360м2-э на участке 135 м2 двухэтажны…
€174,339
Квартира 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
VII. окружность в популярном Damjanich utcában в реальности 146 нм-эс и представить тот, кот…
€232,695
Квартира 1 ванная с парковкой, новое здание, с transformable rooms в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная с парковкой, новое здание, с transformable rooms
Debreceni jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Жилой парк Дебрецен Испоталия в кондоминиуме F 1 этаж 64 кв.м, гостиная + 2-комнатная кварти…
€94,155
Дом 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 460 м²
€904,126
Дом 5 комнат в Дабаш, Венгрия
Дом 5 комнат
Дабаш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
€151,118
Дом 2 комнаты в Gyulakeszi, Венгрия
Дом 2 комнаты
Gyulakeszi, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
€514,060
Квартира 1 ванная с парковкой, с балконом, с мебелью в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 ванная с парковкой, с балконом, с мебелью
Будапешт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Будапешт, V., в Bécsi utcában коммивояжер это 50 M2, маленькая кухня большие гостиные + 1 ко…
€186,110
Дом 8 комнат в Balatonlelle, Венгрия
Дом 8 комнат
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 260 м²
€483,062
Дом 3 комнаты в Тольна, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тольна, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€31,515
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€229,906
Realting.com
Перейти