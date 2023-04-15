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Купить квартиру в Тата, Венгрия

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5 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Тата, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тата, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 74,190
Квартира 2 комнатыв Тата, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тата, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 73,951
Квартира 2 ванныхв Тата, Венгрия
Квартира 2 ванных
Тата, Венгрия
2 ванных комнат 151 м²
€ 154,299
Продается квартира-кондоминиум площадью 150 квадратных метров в центре Тата!Квартира располо…
Квартира 2 ванныхв Тата, Венгрия
Квартира 2 ванных
Тата, Венгрия
2 ванных комнат 108 м²
€ 163,422
Квартира 2 ванныхв Тата, Венгрия
Квартира 2 ванных
Тата, Венгрия
2 ванных комнат 160 м²
€ 124,566
В центре Таты продается солнечная двухэтажная квартира площадью 160 кв.м. Особенности: 3 ж…
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