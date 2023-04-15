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Купить недвижимость в Тата, Венгрия

50 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Тата, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тата, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 74,190
Дом 5 комнатв Тата, Венгрия
Дом 5 комнат
Тата, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 185 м²
€ 421,444
Продается прекрасно отремонтированный семейный дом в Тате, с жилой площадью 180 квадратных м…
Дом 2 комнатыв Тата, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тата, Венгрия
2 Количество комнат 32 м²
€ 58,313
Дом 5 комнатв Тата, Венгрия
Дом 5 комнат
Тата, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 144 м²
€ 222,649
Дом 5 комнатв Тата, Венгрия
Дом 5 комнат
Тата, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 328,673
Дом 5 комнатв Тата, Венгрия
Дом 5 комнат
Тата, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 328,673
Дом 4 комнатыв Тата, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тата, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м²
€ 264,794
Дом 5 комнатв Тата, Венгрия
Дом 5 комнат
Тата, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 158,770
Дом 2 комнатыв Тата, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тата, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 16 м²
€ 35,253
Дом 1 комнатав Тата, Венгрия
Дом 1 комната
Тата, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 20 м²
€ 26,241
Дом 3 комнатыв Тата, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тата, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 149,149
Квартира 2 комнатыв Тата, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тата, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 73,951
Дом 5 комнатв Тата, Венгрия
Дом 5 комнат
Тата, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 126 м²
€ 182,891
Дом 4 комнатыв Тата, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тата, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м²
€ 185,276
Дом 1 комнатав Тата, Венгрия
Дом 1 комната
Тата, Венгрия
1 Количество комнат 24 м²
€ 31,807
Дом 7 комнатв Тата, Венгрия
Дом 7 комнат
Тата, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 209,396
Дом 2 комнатыв Тата, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тата, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 288,914
Дом 1 комнатав Тата, Венгрия
Дом 1 комната
Тата, Венгрия
1 Количество комнат 10 м²
€ 14,578
Дом 1 комнатав Тата, Венгрия
Дом 1 комната
Тата, Венгрия
1 Количество комнат 20 м²
€ 19,879
Дом 3 комнатыв Тата, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тата, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 119,276
Дом 5 комнатв Тата, Венгрия
Дом 5 комнат
Тата, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 167 м²
€ 164,204
Дом 12 комнатв Тата, Венгрия
Дом 12 комнат
Тата, Венгрия
12 Количество комнат 2 ванных комнат 525 м²
€ 570,000
Дом 1 ваннаяв Тата, Венгрия
Дом 1 ванная
Тата, Венгрия
1 ванных комнат 97 м² Количество этажей 1
€ 101,912
Татан продается в 3-комнатном семейном доме площадью 96,8 м2 на участке 717 м2. Недвижимость…
Дом 2 ванныхв Тата, Венгрия
Дом 2 ванных
Тата, Венгрия
2 ванных комнат 108 м² Количество этажей 2
€ 158,935
Дом 2 ванныхв Тата, Венгрия
Дом 2 ванных
Тата, Венгрия
2 ванных комнат 120 м² Количество этажей 2
€ 138,847
Предлагаю на продажу этот чердак площадью 120 кв.м на участке площадью 336 кв.м в районе Сад…
Дом 3 ванныхв Тата, Венгрия
Дом 3 ванных
Тата, Венгрия
3 ванных комнат 140 м² Количество этажей 2
€ 97,557
Предлагаю на продажу утепленный кирпичный дом, построенный в 1998 году в 5 минутах ходьбы от…
Дом 2 ванныхв Тата, Венгрия
Дом 2 ванных
Тата, Венгрия
2 ванных комнат 88 м² Количество этажей 2
€ 125,603
Дом 2 ванныхв Тата, Венгрия
Дом 2 ванных
Тата, Венгрия
2 ванных комнат 88 м² Количество этажей 2
€ 125,603
В центре Таты, недалеко от старого озера и замка, в двухквартирном проекте продается кирпичн…
Дом 2 ванныхв Тата, Венгрия
Дом 2 ванных
Тата, Венгрия
2 ванных комнат 120 м² Количество этажей 1
€ 129,797
В Тата-Агостьяне продается 3 комнаты + гостиная, изолированный семейный дом у подножия Гереч…
Дом 2 ванныхв Тата, Венгрия
Дом 2 ванных
Тата, Венгрия
2 ванных комнат 115 м² Количество этажей 2
€ 75,053
Kiváló - это возможность даже для инвестиций в поп, в городе вод! Это CCA. Семейный дом 300…
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