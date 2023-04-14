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Купить коттедж в Tapolcai jaras, Венгрия

Тапольца
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3 объекта найдено
Коттедж 2 ванныхв Талиандёрёгд, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Талиандёрёгд, Венгрия
2 ванных комнат 490 м² Количество этажей 1
€ 223,897
КУРИЯ на продажу на БАЛАТОНСКОМ СЕЛЬДЕ!Особняк, построенный в 1800-х годах, расположен на пл…
Коттедж 3 ванныхв Szentbekkalla, Венгрия
Коттедж 3 ванных
Szentbekkalla, Венгрия
3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 1
€ 189,627
На Сен-Колле продается особняк 300 кв.м
Коттеджв Тапольца, Венгрия
Коттедж
Тапольца, Венгрия
400 м² Количество этажей 3
€ 274,159
Я предлагаю редкую недвижимость для продажи в Европе, рядом с главным входом Tapolcai Tavasb…

Параметры недвижимости в Tapolcai jaras, Венгрия

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