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Купить квартиру в Tapolcai jaras, Венгрия

Тапольца
8
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9 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 66,605
Квартира 2 комнатыв Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 66,845
Квартира 3 комнатыв Кёвагоэрш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёвагоэрш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 344,793
Квартира 2 комнатыв Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 93,354
Квартира 2 комнатыв Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 63,930
Квартира 2 комнатыв Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 74,629
Квартира 3 комнатыв Тапольца, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 88,004
Квартира 2 комнатыв Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 81,584
Квартира 2 комнатыв Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 79,979

Параметры недвижимости в Tapolcai jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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