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Купить недвижимость в Tapolcai jaras, Венгрия

Тапольца
49
Бадачоньтомай
25
177 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Моношторапати, Венгрия
Дом 2 комнаты
Моношторапати, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 237,797
Дом 2 комнатыв Kisapati, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kisapati, Венгрия
2 Количество комнат 18 м²
€ 85,329
Дом 5 комнатв Тапольца, Венгрия
Дом 5 комнат
Тапольца, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 253,847
Дом 5 комнатв Лешенцетомай, Венгрия
Дом 5 комнат
Лешенцетомай, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 320,719
Дом 3 комнатыв Лешенцетомай, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лешенцетомай, Венгрия
3 Количество комнат 51 м²
€ 73,559
Дом 6 комнатв Тапольца, Венгрия
Дом 6 комнат
Тапольца, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 293 м²
€ 438,146
Дом 3 комнатыв Лешенцетомай, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лешенцетомай, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 100,308
Дом 3 комнатыв Лешенцетомай, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лешенцетомай, Венгрия
3 Количество комнат 50 м²
€ 112,078
Дом 3 комнатыв Тапольца, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 106,969
Дом 3 комнатыв Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 318,312
Самый захватывающий отель в очаровательной деревне бассейна Кали, Salföld В живописном, рома…
Дом 4 комнатыв Badacsonytoerdemic, Венгрия
Дом 4 комнаты
Badacsonytoerdemic, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 103 м²
€ 227,365
Дом 2 комнатыв Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 101,378
Дом 1 комнатав Mindszentkalla, Венгрия
Дом 1 комната
Mindszentkalla, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 133,477
Дом 4 комнатыв Badacsonytoerdemic, Венгрия
Дом 4 комнаты
Badacsonytoerdemic, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 139 м²
€ 254,114
Дом 3 комнатыв Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м²
€ 692,796
Дом 4 комнатыв Szigliget, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szigliget, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м²
€ 1,064,605
Дом 5 комнатв Badacsonytoerdemic, Венгрия
Дом 5 комнат
Badacsonytoerdemic, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 165 м²
€ 240,472
Квартира 2 комнатыв Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 66,605
Дом 9 комнатв Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 9 комнат
Бадачоньтомай, Венгрия
9 Количество комнат 4 ванных комнат 240 м²
€ 256,789
Дом 3 комнатыв Лешенцетомай, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лешенцетомай, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 118 м²
€ 160,226
Дом 3 комнатыв Kisapati, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kisapati, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 347,468
Дом 4 комнатыв Кёвагоэрш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кёвагоэрш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 133,477
Квартира 2 комнатыв Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 66,845
Дом 6 комнатв Szigliget, Венгрия
Дом 6 комнат
Szigliget, Венгрия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 293,970
Дом 2 комнатыв Тапольца, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 168,250
Дом 7 комнатв Кёвагоэрш, Венгрия
Дом 7 комнат
Кёвагоэрш, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м²
€ 799,524
Дом 2 комнатыв Моношторапати, Венгрия
Дом 2 комнаты
Моношторапати, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 93,354
Дом 2 комнатыв Mindszentkalla, Венгрия
Дом 2 комнаты
Mindszentkalla, Венгрия
2 Количество комнат 42 м²
€ 120,102
Дом 4 комнатыв Тапольца, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тапольца, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 478,805
Квартира 3 комнатыв Кёвагоэрш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёвагоэрш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 344,793

Параметры недвижимости в Tapolcai jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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