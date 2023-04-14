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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Tapolcai jaras
Купить недвижимость в Tapolcai jaras, Венгрия
Тапольца
49
Бадачоньтомай
25
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177 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Моношторапати, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 237,797
Дом 2 комнаты
Kisapati, Венгрия
2 Количество комнат
18 м²
€ 85,329
Дом 5 комнат
Тапольца, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 253,847
Дом 5 комнат
Лешенцетомай, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 320,719
Дом 3 комнаты
Лешенцетомай, Венгрия
3 Количество комнат
51 м²
€ 73,559
Дом 6 комнат
Тапольца, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
293 м²
€ 438,146
Дом 3 комнаты
Лешенцетомай, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
€ 100,308
Дом 3 комнаты
Лешенцетомай, Венгрия
3 Количество комнат
50 м²
€ 112,078
Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 106,969
Дом 3 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 318,312
Самый захватывающий отель в очаровательной деревне бассейна Кали, Salföld В живописном, рома…
Дом 4 комнаты
Badacsonytoerdemic, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
103 м²
€ 227,365
Дом 2 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 101,378
Дом 1 комната
Mindszentkalla, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 133,477
Дом 4 комнаты
Badacsonytoerdemic, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
139 м²
€ 254,114
Дом 3 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
€ 692,796
Дом 4 комнаты
Szigliget, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
210 м²
€ 1,064,605
Дом 5 комнат
Badacsonytoerdemic, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
165 м²
€ 240,472
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 66,605
Дом 9 комнат
Бадачоньтомай, Венгрия
9 Количество комнат
4 ванных комнат
240 м²
€ 256,789
Дом 3 комнаты
Лешенцетомай, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
118 м²
€ 160,226
Дом 3 комнаты
Kisapati, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 347,468
Дом 4 комнаты
Кёвагоэрш, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 133,477
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 66,845
Дом 6 комнат
Szigliget, Венгрия
6 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 293,970
Дом 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 168,250
Дом 7 комнат
Кёвагоэрш, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
250 м²
€ 799,524
Дом 2 комнаты
Моношторапати, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 93,354
Дом 2 комнаты
Mindszentkalla, Венгрия
2 Количество комнат
42 м²
€ 120,102
Дом 4 комнаты
Тапольца, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 478,805
Квартира 3 комнаты
Кёвагоэрш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 344,793
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Параметры недвижимости в Tapolcai jaras, Венгрия
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