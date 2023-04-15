Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Tapolcai jaras
Тапольца
Дома
Купить дом в Тапольца, Венгрия
Дом
Очистить
43 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
27 м²
€ 39,494
Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
210 м²
€ 159,009
Дом 5 комнат
Тапольца, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 251,541
Дом 6 комнат
Тапольца, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
293 м²
€ 434,166
Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 105,997
Дом 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 166,722
Дом 4 комнаты
Тапольца, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 474,455
Дом 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 142,867
Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 105,758
Дом 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат
50 м²
€ 66,000
Дом 1 комната
Тапольца, Венгрия
1 Количество комнат
41 м²
€ 44,795
Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 181,565
Дом 4 комнаты
Тапольца, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 225,300
Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 101,147
Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 95,156
Дом 1 комната
Тапольца, Венгрия
1 Количество комнат
45 м²
€ 52,747
Дом 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 84,554
Дом 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 132,264
Дом 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 185,000
Дом 1 комната
Тапольца, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 63,349
Дом 4 комнаты
Тапольца, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
168 м²
€ 259,758
Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 142,867
Дом 4 комнаты
Тапольца, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 211,782
Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 139,156
Дом 1 комната
Тапольца, Венгрия
1 Количество комнат
35 м²
€ 66,000
Дом 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 63,349
Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 315,420
Дом 4 комнаты
Тапольца, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
163 м²
€ 662,647
The property located in the heart of the Káli Basin is a unique opportunity for farmers, inv…
Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
148 м²
€ 264,794
Дом 7 комнат
Тапольца, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 172,288
Zalahaláp is a village with 1,300 inhabitants located in the northern part of the Tapolca Ba…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты