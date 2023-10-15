Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Венгрия
  4. Тапольца
  5. Квартиры

Квартиры с видом на море в Тапольца, Венгрия

двухкомнатные
3
Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 ванная с парковкой, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 ванная с парковкой, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Будапешт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 4
€111,447
Квартира в Венгрия, Венгрия
Квартира
Венгрия, Венгрия
Площадь 66 м²
€0
Дом 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 350 м²
€900,901
Дом 1 ванная с балконом, в хорошем состоянии, с Excelent brightness в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 1 ванная с балконом, в хорошем состоянии, с Excelent brightness
Pecsi jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Современный продается на Rózsadomb (2011), EGYSZINTES, cca. 120-нм-эс, коныха-наппали + 3hál…
€165,418
Дом 5 комнат в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 5 комнат
Балатонфюзфё, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€154,183
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€118,404
Дом 3 ванных с балконом, новое здание, с transformable rooms в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 ванных с балконом, новое здание, с transformable rooms
Pecsi jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
Мечети - В легкодоступной части Теттье продается НОВАЯ СТРОКА, бр. 225м2, 4-х сетка + Америк…
€225,121
Дом 4 комнаты в Марцали, Венгрия
Дом 4 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€77,194
Дом 7 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 7 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
€360,103
Квартира 2 ванных с парковкой, новое здание, с transformable rooms в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 ванных с парковкой, новое здание, с transformable rooms
Gyori jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Свежая, современная, MEGKAPÓ Dunapart почти недвижимость!!! В зоне спокойного семейного д…
€189,836
Дом 7 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 7 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
€347,491
Квартира 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€218,533
Realting.com
Перейти