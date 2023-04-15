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Купить недвижимость в Тапольца, Венгрия

51 объект найдено
Дом 3 комнатыв Тапольца, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 210 м²
€ 159,009
Дом 2 комнатыв Тапольца, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м²
€ 39,494
Дом 5 комнатв Тапольца, Венгрия
Дом 5 комнат
Тапольца, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 251,541
Дом 6 комнатв Тапольца, Венгрия
Дом 6 комнат
Тапольца, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 293 м²
€ 434,166
Дом 3 комнатыв Тапольца, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 105,997
Квартира 2 комнатыв Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 66,000
Квартира 2 комнатыв Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 60,964
Дом 2 комнатыв Тапольца, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 166,722
Дом 4 комнатыв Тапольца, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тапольца, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 474,455
Дом 2 комнатыв Тапольца, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 142,867
Дом 3 комнатыв Тапольца, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 105,758
Дом 2 комнатыв Тапольца, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат 50 м²
€ 66,000
Дом 1 комнатав Тапольца, Венгрия
Дом 1 комната
Тапольца, Венгрия
1 Количество комнат 41 м²
€ 44,795
Квартира 2 комнатыв Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 92,506
Дом 3 комнатыв Тапольца, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 181,565
Дом 4 комнатыв Тапольца, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тапольца, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 225,300
Квартира 2 комнатыв Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 63,349
Дом 3 комнатыв Тапольца, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 101,147
Дом 3 комнатыв Тапольца, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 95,156
Дом 1 комнатав Тапольца, Венгрия
Дом 1 комната
Тапольца, Венгрия
1 Количество комнат 45 м²
€ 52,747
Квартира 2 комнатыв Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 73,951
Дом 2 комнатыв Тапольца, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 84,554
Дом 2 комнатыв Тапольца, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 132,264
Дом 2 комнатыв Тапольца, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 185,000
Дом 1 комнатав Тапольца, Венгрия
Дом 1 комната
Тапольца, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 63,349
Дом 4 комнатыв Тапольца, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тапольца, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 168 м²
€ 259,758
Дом 3 комнатыв Тапольца, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 142,867
Дом 4 комнатыв Тапольца, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тапольца, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 211,782
Дом 3 комнатыв Тапольца, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 139,156
Дом 1 комнатав Тапольца, Венгрия
Дом 1 комната
Тапольца, Венгрия
1 Количество комнат 35 м²
€ 66,000
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