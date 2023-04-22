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Дома в Tapioszentmarton, Венгрия

17 объектов найдено
Дом 1 комната в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Nagykatai jaras, Венгрия
1 Количество комнат 15 м²
€ 15,018
Дом 2 комнаты в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 23 м²
€ 20,814
Дом 2 комнаты в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 30 м²
€ 25,820
Дом 5 комнат в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nagykatai jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 132 м²
€ 110,657
Дом 5 комнат в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nagykatai jaras, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 77,724
Дом 4 комнаты в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 57,700
Дом 2 комнаты в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 26 м²
€ 39,520
Дом 2 комнаты в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 39,520
Дом 4 комнаты в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м²
€ 52,694
Дом 3 комнаты в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 50,059
Дом 11 комнат в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 11 комнат
Nagykatai jaras, Венгрия
11 Количество комнат 4 ванных комнат 480 м²
€ 1,159,267
Дом 6 комнат в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Nagykatai jaras, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 91 м²
€ 86,945
Дом 3 комнаты в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 103 м²
€ 68,239
Дом 4 комнаты в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 61 м²
€ 70,083
Дом 4 комнаты в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 49,796
Дом 1 комната в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Nagykatai jaras, Венгрия
1 Количество комнат 21 м²
€ 13,147
Дом 1 ванная в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 1 ванная
Nagykatai jaras, Венгрия
1 ванных комнат 502 м² Количество этажей 3
€ 193,051
В Tápioszentmárton, пляж один рядом прямой, в доброжелательном, отличном состоянии и хорошо …

Параметры недвижимости в Tapioszentmarton, Венгрия

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