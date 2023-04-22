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Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Nagykatai jaras
Дома
Дома в Tapioszentmarton, Венгрия
Дом
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17 объектов найдено
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Дом 1 комната
Nagykatai jaras, Венгрия
1 Количество комнат
15 м²
€ 15,018
Дом 2 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
23 м²
€ 20,814
Дом 2 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
30 м²
€ 25,820
Дом 5 комнат
Nagykatai jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
132 м²
€ 110,657
Дом 5 комнат
Nagykatai jaras, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 77,724
Дом 4 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 57,700
Дом 2 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
26 м²
€ 39,520
Дом 2 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 39,520
Дом 4 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
101 м²
€ 52,694
Дом 3 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 50,059
Дом 11 комнат
Nagykatai jaras, Венгрия
11 Количество комнат
4 ванных комнат
480 м²
€ 1,159,267
Дом 6 комнат
Nagykatai jaras, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
91 м²
€ 86,945
Дом 3 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
103 м²
€ 68,239
Дом 4 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
61 м²
€ 70,083
Дом 4 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 49,796
Дом 1 комната
Nagykatai jaras, Венгрия
1 Количество комнат
21 м²
€ 13,147
Дом 1 ванная
Nagykatai jaras, Венгрия
1 ванных комнат
502 м²
Количество этажей 3
€ 193,051
В Tápioszentmárton, пляж один рядом прямой, в доброжелательном, отличном состоянии и хорошо …
Параметры недвижимости в Tapioszentmarton, Венгрия
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