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Дома в Тамаши, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 2 ванных в Тамаши, Венгрия
Дом 2 ванных
Тамаши, Венгрия
2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 3
€ 90,562
Исключительный вариант, единственный участок / дом на продажу в центре города!В непосредстве…
Вилла 4 ванных в Тамаши, Венгрия
Вилла 4 ванных
Тамаши, Венгрия
4 ванных комнат 1 320 м² Количество этажей 2
€ 887,441
Специальность! Его первоначальный штат восстановил ESTERHÁZY продавца охотничьего замка! 13…
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