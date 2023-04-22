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Дома в Tamasi jaras, Венгрия

Дьенк
3
Тамаши
3
17 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Kalazno, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kalazno, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 98,273
Дом 4 комнаты в Kalazno, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kalazno, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 125 м²
€ 100,929
Дом 3 комнаты в Kalazno, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kalazno, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 172,642
Дом 7 комнат в Дьенк, Венгрия
Дом 7 комнат
Дьенк, Венгрия
7 Количество комнат 1 ванных комнат 191 м²
€ 66,401
Дом 5 комнат в Ирегсемче, Венгрия
Дом 5 комнат
Ирегсемче, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м²
€ 84,727
Дом 3 комнаты в Udvari, Венгрия
Дом 3 комнаты
Udvari, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 17,264
Дом 3 комнаты в Фельшёньек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фельшёньек, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 31,607
Дом 7 комнат в Фельшёньек, Венгрия
Дом 7 комнат
Фельшёньек, Венгрия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 270 м²
€ 238,777
Дом 6 комнат в Kalazno, Венгрия
Дом 6 комнат
Kalazno, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 158,034
Дом 8 комнат в Тамаши, Венгрия
Дом 8 комнат
Тамаши, Венгрия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 214 м²
€ 144,671
Дом 2 комнаты в Kalazno, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kalazno, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 37,184
Дом 4 комнаты в Kalazno, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kalazno, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 192,562
Дом 3 комнаты в Дьенк, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьенк, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 52,855
Дом 4 комнаты в Дьенк, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьенк, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 46,480
Дом 3 комнаты в Kalazno, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kalazno, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 84,966
Дом 2 ванных в Тамаши, Венгрия
Дом 2 ванных
Тамаши, Венгрия
2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 3
€ 91,623
Исключительный вариант, единственный участок / дом на продажу в центре города!В непосредстве…
Вилла 4 ванных в Тамаши, Венгрия
Вилла 4 ванных
Тамаши, Венгрия
4 ванных комнат 1 320 м² Количество этажей 2
€ 897,837
Специальность! Его первоначальный штат восстановил ESTERHÁZY продавца охотничьего замка! 13…

Параметры недвижимости в Tamasi jaras, Венгрия

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