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Венгрия
Задунайский край
медье Тольна
Tamasi jaras
Дома
Дома в Tamasi jaras, Венгрия
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17 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Kalazno, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 98,273
Дом 4 комнаты
Kalazno, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
125 м²
€ 100,929
Дом 3 комнаты
Kalazno, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 172,642
Дом 7 комнат
Дьенк, Венгрия
7 Количество комнат
1 ванных комнат
191 м²
€ 66,401
Дом 5 комнат
Ирегсемче, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
118 м²
€ 84,727
Дом 3 комнаты
Udvari, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
€ 17,264
Дом 3 комнаты
Фельшёньек, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 31,607
Дом 7 комнат
Фельшёньек, Венгрия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
270 м²
€ 238,777
Дом 6 комнат
Kalazno, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 158,034
Дом 8 комнат
Тамаши, Венгрия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
214 м²
€ 144,671
Дом 2 комнаты
Kalazno, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 37,184
Дом 4 комнаты
Kalazno, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 192,562
Дом 3 комнаты
Дьенк, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 52,855
Дом 4 комнаты
Дьенк, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 46,480
Дом 3 комнаты
Kalazno, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 84,966
Дом 2 ванных
Тамаши, Венгрия
2 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 3
€ 91,623
Исключительный вариант, единственный участок / дом на продажу в центре города!В непосредстве…
Вилла 4 ванных
Тамаши, Венгрия
4 ванных комнат
1 320 м²
Количество этажей 2
€ 897,837
Специальность! Его первоначальный штат восстановил ESTERHÁZY продавца охотничьего замка! 13…
Параметры недвижимости в Tamasi jaras, Венгрия
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